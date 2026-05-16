Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль должен успеть восстановиться к старту ЧМ-2026. Об этом информирует The Touchline.

18-летний футболист восстанавливается быстрее прогнозов медиков после частичного разрыва мышц левой ноги. Сообщается, что существует высокая вероятность его возвращения в строй уже к первому туру группового этапа турнира.

В первом матче на чемпионате мира сборная Испании встретится с Кабо-Верде 15 июня. Испанцы подходят к турниру в статусе действующих чемпионов Европы.

В текущем сезоне Ла Лиги Ямаль провёл 28 матчей за «Барселону», забив 16 голов и отдав 11 результативных передач.