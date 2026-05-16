Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о работе под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Гвардиола поменял то, как я вижу футбол. Под его руководством я провёл 80% своей карьеры. Именно с ним я достиг всего того, к чему стремился. У нас очень хорошие взаимоотношения на фоне всех взлётов и падений. Мне небезразличен "Манчестер Сити".

Будущее Гвардиолы в клубе? Решение за ним. Мне не следует это комментировать. Желаю ему всего наилучшего. Я рад работать под его руководством и доволен тем, что мы через многое прошли вместе», — приводит слова Силвы BBC.

Напомним, что в текущем сезоне «Манчестер Сити» смог выиграть Кубок английской лиги и Кубок Англии. Также команда на данный момент занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая два очка первому «Арсеналу».