Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о работе под руководством Хосепа Гвардиолы.

Бернарду Силва
Бернарду Силва globallookpress.com

«Гвардиола поменял то, как я вижу футбол.  Под его руководством я провёл 80% своей карьеры.  Именно с ним я достиг всего того, к чему стремился.  У нас очень хорошие взаимоотношения на фоне всех взлётов и падений.  Мне небезразличен "Манчестер Сити".

Будущее Гвардиолы в клубе?  Решение за ним.  Мне не следует это комментировать.  Желаю ему всего наилучшего.  Я рад работать под его руководством и доволен тем, что мы через многое прошли вместе», — приводит слова Силвы BBC.

Напомним, что в текущем сезоне «Манчестер Сити» смог выиграть Кубок английской лиги и Кубок Англии.  Также команда на данный момент занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая два очка первому «Арсеналу».