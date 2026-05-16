«Вольфсбург» одержал победу над «Санкт-Паули» (3:1) в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги.

Единственный гол у хозяев записал на свой счет Абдули Сисей на 57-й минуте.

В составе «Вольфсбурга» голами отметились Константинос Кульеракис на 37-й минуте и Дженан Пейчинович на 80-й минуте.

На 64-й минуте игрок «Санкт-Паули» Никола Василь оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Результат матча Санкт-Паули Гамбург 1:3 Вольфсбург Вольфсбург 0:1 Константинос Кульеракис 37' 1:1 Абдули Сисей 57' 1:2 Дженан Пейчинович 80' Санкт-Паули: Никола Васильев, Хауке Валь, Адам Дзвигала ( Рики-Джейд Джонс 77' ), Аркадиуш Пырка, Луис Оппи, Коннор Меткалф ( Taichi Hara 90' ), Джексон Ирвайн ( Матиас Расмуссен 90' ), Джоэл Чима Фудзит, Мартин Каарс, Андреа Унтонджи ( Абдули Сисей 46' ), Tomoya Ando Вольфсбург: Камиль Грабара, Йоаким Мехле, Саэль Кумбеди, Денис Вавро, Кристиан Эриксен ( Мохамед Амура 90' ), Винисиус Соуза, Маттиас Сванберг ( Янник Герардт 67' ), Константинос Кульеракис, Жануэль Белосьян, Дженан Пейчинович ( Ловро Майер 90' ), Адам Дагим ( Кенто Сиогай 88' ) Жёлтые карточки: Абдули Сисей 89', Джоэл Чима Фудзит 90+5' — Винисиус Соуза 18', Адам Дагим 33', Кенто Сиогай 90+4'

Статистика матча 2 Удары в створ 10 5 Удары мимо 5 44 Владение мячом 56 8 Угловые удары 9 2 Офсайды 1 6 Фолы 9

«Вольфсбург» по итогам сезона расположился на 16-й позиции в таблице Бундеслиги с 29-ю очками в активе, попав в зону стыковых матчей.

«Санкт-Паули» занял 18-е место (26) и проведет следующий сезон во Второй Бундеслиге.