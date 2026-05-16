«Вольфсбург» одержал победу над «Санкт-Паули» (3:1) в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги.
Единственный гол у хозяев записал на свой счет Абдули Сисей на 57-й минуте.
В составе «Вольфсбурга» голами отметились Константинос Кульеракис на 37-й минуте и Дженан Пейчинович на 80-й минуте.
На 64-й минуте игрок «Санкт-Паули» Никола Василь оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Результат матча
Санкт-ПаулиГамбург1:3ВольфсбургВольфсбург
0:1 Константинос Кульеракис 37' 1:1 Абдули Сисей 57' 1:2 Дженан Пейчинович 80'
Санкт-Паули: Никола Васильев, Хауке Валь, Адам Дзвигала (Рики-Джейд Джонс 77'), Аркадиуш Пырка, Луис Оппи, Коннор Меткалф (Taichi Hara 90'), Джексон Ирвайн (Матиас Расмуссен 90'), Джоэл Чима Фудзит, Мартин Каарс, Андреа Унтонджи (Абдули Сисей 46'), Tomoya Ando
Вольфсбург: Камиль Грабара, Йоаким Мехле, Саэль Кумбеди, Денис Вавро, Кристиан Эриксен (Мохамед Амура 90'), Винисиус Соуза, Маттиас Сванберг (Янник Герардт 67'), Константинос Кульеракис, Жануэль Белосьян, Дженан Пейчинович (Ловро Майер 90'), Адам Дагим (Кенто Сиогай 88')
Жёлтые карточки: Абдули Сисей 89', Джоэл Чима Фудзит 90+5' — Винисиус Соуза 18', Адам Дагим 33', Кенто Сиогай 90+4'
«Вольфсбург» по итогам сезона расположился на 16-й позиции в таблице Бундеслиги с 29-ю очками в активе, попав в зону стыковых матчей.
«Санкт-Паули» занял 18-е место (26) и проведет следующий сезон во Второй Бундеслиге.