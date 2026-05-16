Завершились два матча 34-го тура Первой лиги.

«Родина» в гостях разгромила тульский «Арсенал» со счетом 4:1.

Дублем в составе победителей отметился Артем Максименко.  Еще по разу отличились Иван Тимошенко и Солтмурад Бакаев.

Гол престижа у хозяев забил Максим Максиммов.

В параллельной встрече «Факел» минимально обыграл «Волгу» — 1:0.

Мячами отметились Альберт Габараев (62') и Максим Турищев (76', 86').

«Родина» и «Факел» набрали по 68 очков, но московская команда стала победителем Первой лиги по дополнительным показателям.

«Арсенал» (39) — тринадцатый, «Волга» (37) — четырнадцатая.