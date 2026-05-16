Завершились два матча 34-го тура Первой лиги.
«Родина» в гостях разгромила тульский «Арсенал» со счетом 4:1.
Дублем в составе победителей отметился Артем Максименко. Еще по разу отличились Иван Тимошенко и Солтмурад Бакаев.
Гол престижа у хозяев забил Максим Максиммов.
В параллельной встрече «Факел» минимально обыграл «Волгу» — 1:0.
Мячами отметились Альберт Габараев (62') и Максим Турищев (76', 86').
«Родина» и «Факел» набрали по 68 очков, но московская команда стала победителем Первой лиги по дополнительным показателям.
«Арсенал» (39) — тринадцатый, «Волга» (37) — четырнадцатая.