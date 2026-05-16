Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о продлении соглашения с мюнхенской командой.

В пятницу стало известно, что «Бавария» подписала новый контракт с Нойером до лета 2027 года.

«Путешествие продолжается. Очень рад остаться в "Баварии" еще на год. Оглядываясь назад, могу сказать, что за эти 15 лет я прошел невероятный путь, и я наслаждаюсь каждым моментом работы с этой командой, тренерским штабом и всем клубом. В итоге, после некоторого раздумья, решение было принято. Я готов. Я чувствую доверие со стороны клуба и мотивирован продолжать вкладывать все силы в наш общий успех.

Теперь все дело в финише. Сперва мы поднимем над головой чемпионский трофей, а через неделю выложимся на полную, чтобы завоевать Кубок Германии и оформить дубль!» — написал Нойер в социальной сети.