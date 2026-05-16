Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от чемпионской гонки РПЛ.

«"Зенит" уже не упустит шанс стать чемпионом. Он точно обыграет "Ростов", сто процентов. Я нисколько в этом не сомневаюсь. "Краснодар" в последнем матче с "Динамо", забив гол, решил сыграть по счету, но пропустил — пришлось вперёд лезть, и второй пропустили. Осечка. Так что "Зенит", считаю, снова чемпион», — цитирует Наумова «Матч ТВ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице за тур до финиша, набрав 65 очков. «Краснодар» (63) — второй.

В заключительном туре «Зенит» сыграет в гостях против «Ростова», а «Краснодар» дома примет «Оренбург». Оба матча состоятся 17 мая в 18:00 по московскому времени.