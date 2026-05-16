Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью поддержал наставника «Реала» Альваро Арбелоа на фоне напряженной ситуации в клубе.

Напомним, что после победы над «Овьедо» (2:0) нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе сообщил журналистам, что Арбелоа назвал его четвертым нападающим в команде. На пресс-конференции наставник «Реала» опроверг слова французского форварда.

«Мне грустно, поскольку Арбелоа — мой друг, он отдавал все свои силы и душу, когда был моим футболистом. Теперь, когда он стал тренером "Реала", наша связь стала ещё крепче.

Хочу, чтобы у него всё сложилось хорошо. Быть игроком всегда проще, чем быть тренером. Но вчера он выиграл матч, уверен, что сегодня он счастлив», — приводит слова Моуринью Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось о том, что португальский специалист с большой долей вероятности возглавит «Реал».