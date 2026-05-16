Английский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт может покинуть клуб по итогам сезона и сменить команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает TeamTalk, 27-летний футболист с высокой вероятностью рассматривает уход из манчестерского клуба. Одним из возможных вариантов продолжения карьеры называется новичок АПЛ — «Ковентри», где главным тренером является Фрэнк Лэмпард.

Под руководством Лэмпарда «Ковентри» успешно провёл сезон в Чемпионшипе и завоевал путёвку в Премьер-лигу, заняв первое место в турнире.

При этом контракт Маунта с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2028 года, что может усложнить потенциальный трансфер.

В текущем сезоне АПЛ полузащитник провёл 21 матч и забил три мяча.