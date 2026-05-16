Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Арсенала».

«Писать историю — это не про то, чтобы выиграть первую Лигу чемпионов, а про то, чтобы выиграть вторую — вот что создаёт историю. Я уже ничего не помню. Если думать о прошлом, отвлекаешься. Я убеждён, что мы можем выиграть вторую Лигу чемпионов подряд, и я хочу, чтобы абсолютно все были готовы», — приводит слова Энрике The Touchline в соцсети.

Матч между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).