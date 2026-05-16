Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в стан «сине-бело-голубых».

«Тюкавин — талантливый футболист. В "Зените" тоже есть талантливые игроки — Соболев и много других людей. Всех их собирают, а потом они вытирают лапки и снижают к себе требовательность. А потом с такими игроками с большим желанием расстаются. Я не знаю, нужно ли это Тюкавину. Не уверен, что для него это лучший вариант. Для "Зенита", конечно, да.

Клуб ослабляет своих конкурентов. Константин может заиграть в "Зените" и создать конкуренцию Соболеву, который сейчас практически вне конкуренции. Одним ходом можно убить нескольких зайцев. Но я не считаю, что это хороший вариант для Тюкавина с точки зрения его развития», — сказал Канищев Чемпионату.

В нынешнем сезоне Тюкавин провел за московское «Динамо» 21 матч в рамках РПЛ, забил 9 голов и сделал 3 голевые передачи.