Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в стан «сине-бело-голубых».

Константин Тюкавин — нападающий московского «Динамо» globallookpress.com

«Тюкавин — талантливый футболист.  В "Зените" тоже есть талантливые игроки — Соболев и много других людей.  Всех их собирают, а потом они вытирают лапки и снижают к себе требовательность.  А потом с такими игроками с большим желанием расстаются.  Я не знаю, нужно ли это Тюкавину.  Не уверен, что для него это лучший вариант.  Для "Зенита", конечно, да.

Клуб ослабляет своих конкурентов.  Константин может заиграть в "Зените" и создать конкуренцию Соболеву, который сейчас практически вне конкуренции.  Одним ходом можно убить нескольких зайцев.  Но я не считаю, что это хороший вариант для Тюкавина с точки зрения его развития», — сказал Канищев Чемпионату.

В нынешнем сезоне Тюкавин провел за московское «Динамо» 21 матч в рамках РПЛ, забил 9 голов и сделал 3 голевые передачи.