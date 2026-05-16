Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал выход команды в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Испанский специалист отметил, что это достижение стало результатом работы всей команды и полностью заслужено игроками.

«Конечно, по ходу сезона были трудности. Сейчас мы наслаждаемся ситуацией. Мы продолжаем развиваться. Выступление в Лиге чемпионов поможет нам стать лучше», — заявил Эмери в интервью клубной пресс-службе.

Ранее «Астон Вилла» обыграла «Ливерпуль» со счётом 4:2 и гарантировала себе место в топ-5 АПЛ, что обеспечило участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.