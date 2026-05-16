«Селтик» на своем поле одержал волевую победу над «Хартсом» в матче 38-го тура шотландского Премьершипа — 3:1.

Дайзен Маэда globallookpress.com

Лоуренс Шенкланд открыл счет на 43-й минуте, на третьей компенсированной минуте к первому тайму Арне Энгельс реализовал пенальти.

Счет был равным до 88-й минуты, пока Дайзен Маэда не вывел «кельтов» вперед. Каллам Осмонд на восьмой компенсированной минуте установил окончательный счет голом в пустые ворота.

Результат матча Селтик Глазго 2:1 Хартс Эдинбург 0:1 Лоуренс Шанклэнд 43' 1:1 Арне Энгелс 45+4' пен. 2:1 Дайдзэн Маэда 87' Селтик: Вильями Синисало, Остон Трасти ( Callum Osmand 73' ), Лиам Скэйлз, Киран Тирни ( Марсело Сараччи 73' ), Алистер Джонстон, Каллум Макгрегор, Арне Энгелс, Ян Хён-дзюн ( Джеймс Форрест 62' ), Беньямин Нюгрен ( Дейн Мюррей 90' ), Sebastian Tounekti ( Келечи Ихеаначо 46' ), Дайдзэн Маэда Хартс: Александер Шволов, Стюарт Финдлей, Стивен Кингсли, Бени Банингиме ( Блер Шпитталь 51' ), Кэмерон Девлин, Лоуренс Шанклэнд, Pierre Landry Kabore ( Claudio Rafael Soares Braga 68' ), Jordi Altena ( Фрэнки Кент 47' ), Alexandros Kyziridis ( Алан Форрест 67' ), Harry Milne ( Ислам Чесноков 68' ), Michael Steinwender Жёлтые карточки: Алистер Джонстон 35', Беньямин Нюгрен 53', Остон Трасти 58', Марсело Сараччи 90+4' — Michael Steinwender 38', Кэмерон Девлин 77', Лоуренс Шанклэнд 90+4'

Статистика матча 4 Удары в створ 2 6 Удары мимо 8 68 Владение мячом 32 9 Угловые удары 6 2 Офсайды 2 7 Фолы 8

«Селтик» набрал 82 очка и стал чемпионом Шотландии. «Хартс» с 80 баллами занял второе место и квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон.