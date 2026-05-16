«Селтик» на своем поле одержал волевую победу над «Хартсом» в матче 38-го тура шотландского Премьершипа — 3:1.
Лоуренс Шенкланд открыл счет на 43-й минуте, на третьей компенсированной минуте к первому тайму Арне Энгельс реализовал пенальти.
Счет был равным до 88-й минуты, пока Дайзен Маэда не вывел «кельтов» вперед. Каллам Осмонд на восьмой компенсированной минуте установил окончательный счет голом в пустые ворота.
Результат матча
СелтикГлазго2:1ХартсЭдинбург
0:1 Лоуренс Шанклэнд 43' 1:1 Арне Энгелс 45+4' пен. 2:1 Дайдзэн Маэда 87'
Селтик: Вильями Синисало, Остон Трасти (Callum Osmand 73'), Лиам Скэйлз, Киран Тирни (Марсело Сараччи 73'), Алистер Джонстон, Каллум Макгрегор, Арне Энгелс, Ян Хён-дзюн (Джеймс Форрест 62'), Беньямин Нюгрен (Дейн Мюррей 90'), Sebastian Tounekti (Келечи Ихеаначо 46'), Дайдзэн Маэда
Хартс: Александер Шволов, Стюарт Финдлей, Стивен Кингсли, Бени Банингиме (Блер Шпитталь 51'), Кэмерон Девлин, Лоуренс Шанклэнд, Pierre Landry Kabore (Claudio Rafael Soares Braga 68'), Jordi Altena (Фрэнки Кент 47'), Alexandros Kyziridis (Алан Форрест 67'), Harry Milne (Ислам Чесноков 68'), Michael Steinwender
Жёлтые карточки: Алистер Джонстон 35', Беньямин Нюгрен 53', Остон Трасти 58', Марсело Сараччи 90+4' — Michael Steinwender 38', Кэмерон Девлин 77', Лоуренс Шанклэнд 90+4'
«Селтик» набрал 82 очка и стал чемпионом Шотландии. «Хартс» с 80 баллами занял второе место и квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон.