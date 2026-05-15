Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ против «Зенита».

«Конечно, понимаем значение этого матча и то, что он влияет на чемпионскую гонку. Думаю, каждому клубу хочется оставить в ней свой след. Но выходим играть за "Ростов" и зарабатывать очки, потому что это нужно нам, а не кому-то ещё. Мы — "Ростов", хотим побеждать», — цитирует Ваханию «Чемпионат».

«Ростов» с 33 очками занимает десятое место в РПЛ за тур до конца и не поменяет свое положение. Лидирует в турнирной таблице «Зенит» с 65 очками, «Краснодар» (63) — второй.

Матч между командами состоится 17 мая в Ростове-на-Дону. Начало — 18:00 мск.