Стартовала продажа билетов на Суперфинал Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».

Уже за первый день было раскуплено более 70 % билетов от общей коммерческой вместимости «Лужников», сообщает «СЭ».

Вторая волна продаж начнётся за неделю до игры, о которой сообщат организаторы.

Напомним, что игра состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».

За свою историю «Краснодар» четыре раза выигрывал Кубок России, а «Спартак» ни разу не поднимал над головой главный трофей, хотя дважды играл в финале.