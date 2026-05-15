Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов высказался о чемпионстве своей команды в Лиге 1.

Напомним, что ПСЖ обыграл «Ланс» со счетом 2:0 и гарантировал себе победу в чемпионате Франции.

«Вчера был мощный вечер. Матч против ближайшего конкурента, где было много борьбы, моментов и эмоций. Итог: победа, "сухой" матч и статуэтка игрока матча.

Вдвойне приятно, что именно этой победой мы оформили чемпионство в Лиге 1. Для меня это уже второй трофей из двух возможных за время пребывания во Франции. Надеюсь, дальше будет только больше.

Но сезон для нас еще не закончен. Впереди дерби против ФК "Париж", а затем подготовка и сам финал Лиги чемпионов. Сегодня порадуемся этому успеху, а уже завтра — полный фокус на оставшиеся матчи», — написал Сафонов в своем Telegram‑канале.

В нынешнем сезоне россиянин провел за ПСЖ 14 матчей в рамках Лиги 1, в которых пропустил 12 голов.