На официальном сайте российской Премьер‑лиги появился список футболистов, которые не смогут помочь своим клубам в заключительном, 30‑м туре.
Всего в нём 10 имён. Восемь игроков пропустят матч из‑за перебора жёлтых карточек.
Это футболисты московского «Динамо» — Максим Осипенко и Иван Сергеев; игроки «Локомотива» — Егор Погостнов и Зелимхан Бакаев; защитник «Оренбурга» — Фахд Муфи; полузащитник «Акрона» — Стефан Лончар; нападающий «Пари НН» — Даниил Лесовой; хавбек «Крыльев Советов» — Фернандо Костанца.
Защитник «Балтики» Кевин Андраде и вратарь «Пари НН» Вадим Лукьянов были удалены в 29‑м туре и тоже пропустят заключительные игры.
Не будет на скамейке московского «Динамо» и главного тренера Ролана Гусева, который получил красную карточку.