«Реал» одержал победу над «Овьедо» (2:0) в матче 36-го тура испанской Примеры.
В составе «сливочных» голы записали на свой счет Гонсало Гарсия на 44-й минуте и Джуд Беллингем на 80-й минуте.
Результат матча
Реал МадридМадрид2:0ОвьедоОвьедо
1:0 Гонсало Гарсия 44' 2:0 Джуд Беллингхэм 80'
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио, Давид Алаба, Трент Александер-Арнольд (Даниэль Карвахаль 64'), Франко Мастантуоно (Cesar Palacios 77'), Эдуардо Камавинга, Орельен Чуаэми (Джуд Беллингхэм 64'), Браим Диас (Daniel Yanez 77'), Гонсало Гарсия (Килиан Мбаппе 69'), Винисиус Жуниор, Alvaro Fernandez Carreras
Овьедо: Аарон Эскандель, Рахим Альхассан, Давид Костас, Эрик Бейи, Начо Видаль (Pablo Agudin 79'), Альберто Рейна, Сантьяго Коломбатто, Николас Фонсека (Лукас Аихадо 79'), Федерико Виньяс, Ильяс Чайра (Санти Касорла 54'), Thiago Fernandez
После этого матча «Реал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 80-ю очками в активе. «Овьедо» — на 20-й позиции с 29-ю баллами.