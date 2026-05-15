Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев может оказаться в немецком или французском чемпионате, сообщает сербский журналист Ненад Стоийлович.

23‑летний полузащитник нынешний сезон проводит на правах аренды в белградском «ОФК». Всего сыграл 17 матчей, забил один мяч и сделал пять голевых передач.

По данным источника, интерес к Пруцеву сейчас проявляют клубы Бундеслиги 2 и Лиги 2.

Летом полузащитник станет свободным агентом. Портал Transfermarkt оценивает его сейчас в 1,2 млн евро.

Напомним, что Егор Пруцев является младшим братом Данила Пруцева из «Спартака». В России он играл за «Сочи» и «Нефтехимик», но возвращаться сейчас в родную страну он не планирует.