Испанская «Барселона» продолжает поиск забивного центрального нападающего.

По данным Sport.es, теперь взор руководства каталонцев обратился в сторону «Челси», а именно — к бразильскому нападающему Жоау Педро.

Сейчас спортивный директор «Барселоны» Деку находится в Лондоне, где ведёт переговоры с окружением 24‑летнего бразильца на предмет трансфера. Сумма сделки может составить 75 млн евро.

В этом сезоне в АПЛ Жоау Педро сыграл 34 матча, забил 15 мячей и сделал 8 ассистов. За «синих» он выступает второй сезон.