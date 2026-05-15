Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о результате матча 29-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

Мурад Мусаев globallookpress.com

«Когда счёт с "Динамо" стал 1:1, мы хорошо владели игрой. Были стопроцентные моменты, которые не смогли реализовать. Есть одна претензия — как мы играли в концовке. Если нас не устраивает счёт, мы должны всей командой бежать вперёд. Чтобы у соперника не было шансов. С 88-й минуты мы пошли в атаку, чего нельзя было делать. Надо было принимать соперника в штрафной, зарабатывать ауты, угловые. Можно было из этих позиций идти в риск, но, когда ситуация не готова, мы не можем бросать зоны и идти в атаку. Это была наша несдержанность. Понимаю, почему так было, — все хотели забить. Но так действовать было нельзя. Второй момент — ничья оставила бы нам шансы. Тогда "Зениту" нужна была бы только победа. Но это эмоции. Все хотели выиграть. Было видно, что игра идёт. Но мы не должны такое повторять», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

В 30-м туре РПЛ «Краснодар» 17 мая примет «Оренбург».