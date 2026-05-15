Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на критику в адрес Хуана Боселли и Кевина Ленини после матча 29-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:2).

«У них были хорошие шансы.  К Боселли нет никаких претензий.  Он настоящий спортсмен, хороший человек!  Вижу его старание.  Что можно сказать?  Понимаю, когда человек плохо тренируется, нарушает режим.  Тогда хочешь сказать: "Ты сам виноват в своих бедах".

По Ленини такая же ситуация — это один из самых сильных отрезков за его карьеру в "Краснодаре".  Претензий больших к ним нет.  Самое плохое, если мы начнём искать виноватых.  Мы должны на это указать, что и сделали на теории.  Но двигаемся вперёд», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

«Краснодар» идет вторым в таблице РПЛ и в заключительном 30-м туре примет «Оренбург».