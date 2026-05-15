Японский полузащитник «Брайтона» Каору Митома не сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года из-за травмы.

По информации BBC, 28-летний футболист получил повреждение задней поверхности бедра в матче АПЛ против «Вулверхэмптона». Из-за этого он также пропустит оставшиеся встречи сезона против «Лидса» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Митома провёл 25 матчей в чемпионате Англии, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Сборная Японии на мировом первенстве сыграет в одной группе с Нидерландами, Тунисом и Швецией.