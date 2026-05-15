Лондонский «Челси» снова обратил свой взор на голкипера «Милана» Майка Меньяна, информирует Gazzetta dello Sport.

Руководство «синих» не пугает даже то, что недавно француз подписал новый контракт с «Миланом» до 2031 года.

«Челси» снова ищет варианты заполучить Меньяна, и шансы это сделать могут вырасти в случае, если Макс Аллегри покинет «Милан» или команда не квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий год.

В этом сезоне 30‑летний голкипер провёл 39 матчей во всех турнирах, пропустил 35 голов и 16 раз отстоял на ноль.