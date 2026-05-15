Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался об итогах сезона для своей команды.

«Пока воздержусь от окончательной оценки, впереди еще решающий финал Кубка, который имеет для нас огромное значение. Мы много побеждали, пережили много эмоций, и многие игроки выросли. Новички сделали нас сильнее: Лучо Диас и Ленарт Карл привнесли в команду что-то новое — это позитивное развитие. Планка поднята очень-очень высоко, и наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы продолжать развиваться и в следующем году», — цитирует Компани пресс-служба клуба.

«Бавария» досрочно выиграла Бундеслигу, а в финале Кубке Германии мюнхенцы сыграют против «Штутгарта» 23 мая.