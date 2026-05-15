Наставник московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо доволен, что ядро команды составляют российские футболисты.

Хуан Карлос Карседо globallookpress.com

Красно-белые идут четвертыми в таблице РПЛ, набрав 51 очко.

«Российские парни — ядро команды. У них есть характер и мастерство, они знают клуб лучше всех нас. Стараемся убедить их, что они важные игроки.

Думаю, нам удалось сохранить баланс в команде. У нас хорошая атмосфера — это один из ключевых моментов», — цитирует Карседо «Матч ТВ».

Спартаковцы набрали 51 очко и идут четвертыми в таблице РПЛ. 17 мая столичный клуб встретится с махачкалинским «Динамо».