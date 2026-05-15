Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что национальная команда пока не получила визы для участия в финальной стадии чемпионата мира-2026 в США.

«Завтра или послезавтра у нас состоится решающая встреча с ФИФА. Они должны дать нам гарантии, потому что вопрос с визами до сих пор не решен. У нас нет никакой информации от другой стороны о том, кому выданы визы. Пока не выдано ни одной визы», — цитирует IRNA главу федерации.

13 мая в Иране состоялась торжественная церемония проводов сборной по футболу, которая готовится к выступлению на мировом первенстве.

Во время турнира сборная Ирана будет размещаться в Тусоне, Аризона. В рамках группы G команда сыграет свой первый матч против Новой Зеландии 15 июня в Лос-Анджелесе, а затем встретится с Бельгией и Египтом.