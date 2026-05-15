Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пошутил про трибуну в его честь перед финалом Кубка Англии против «Челси».

«Разочаровался в английском футболе — они до сих пор не назвали трибуну в мою честь! (улыбается) Я был там много раз — могли бы хотя бы ложу или какую-то VIP-зону назвать (в мою честь). Может, я ещё 24 раза туда приеду. Это действительно особенное место.

Всё началось в "Барселоне", когда выиграли первую Лигу чемпионов. Потом матч с "Манчестер Юнайтед" уже в качестве тренера "Барселоны". И уже здесь, с "Ман Сити", мы постоянно туда попадали: полуфиналы, финалы, победы, поражения, снова победы.

Они очень хорошо организовали финал (этого года). Всё сделано красиво. Газон потрясающий, надеюсь, что будет хорошая погода и что ничего не случится с болельщиками, которые будут приходить на стадион», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Финальный матч Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 16-го мая в 17:00 мск.