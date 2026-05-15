Мюнхенская «Бавария» близка к подписанию нападающего «Ньюкасла» Энтони Гордона. Как сообщает talkSPORT, немецкий клуб уже достиг принципиального соглашения с самим футболистом.

Теперь сторонам предстоит согласовать условия трансфера между клубами. Ожидается, что сделка будет оформлена в летнее трансферное окно. По информации источника, «Ньюкасл» рассчитывает получить за 25-летнего англичанина около 85 миллионов евро.

Гордон защищает цвета «сорок» с января 2023 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2030 года.

В нынешнем сезоне английский нападающий провёл 46 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и записал на свой счёт пять голевых передач.