Наставник сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга не попал в заявку национальной команды на ЧМ-2026.

По словам Дешама, в последнее время очень убедительно себя проявил защитник «Кристал Пэлас» Лакруа, который способен закрывать сразу несколько позиций в обороне — как слева, так и справа. Также специалист отметил, что в средней линии у сборной Франции уже есть пять футболистов, полностью закрывающих конкуренцию в этой зоне.

«Камавинга в этот список не вошёл. У нас есть игроки, которые могут действовать и слева, и справа. Все они способны выходить в стартовом составе», — заявил Дешам в интервью RMC Sport.

На групповом этапе ЧМ-2026 французы сыграют с Ираком, Сенегалом и Норвегией.