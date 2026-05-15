Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик высказался о состоянии нападающего команды Беньямина Шешко, который получил травму перед матчем 37-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест».

«Как дела у Шешко? С Беном не так просто, как с Каземиро.

Он всё ещё не на 100% справился со своей проблемой, так что, кроме этого, у нас всё в порядке», — приводит слова Каррика официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Шешко провел за «красных дьяволов» 32 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал голевую передачу.