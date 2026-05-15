Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мыслями перед матчем финала Кубка Англии против «Челси».

«Мы знаем, насколько сложна эта задача. "Челси" сейчас не в лучшей форме, но финалы есть финалы. Когда мы играли в финале Кубка английской лиги, все говорили, что фаворитом является "Арсенал", а я всё время повторял: "Это неважно. Финал — это одна игра, может случиться что угодно".

Если посмотреть на "Челси", нельзя отрицать, что у них фантастических игроки. В удачный день их очень трудно обыграть, поэтому мы ожидаем очень сложного матча. Но мы также ждём, что наши игроки выйдут на поле и покажут себя с лучшей стороны», — приводит слова Бернарду Силвы The Athletic.

Матч между «Челси» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 16-го мая в 17:00 мск.