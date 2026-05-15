Стал известен состав сборной Бельгии на чемпионат мира-2026.
Вратари: Тибо Куртуа, Сенне Ламменс, Майк Пендерс.
Защитники: Тимоти Кастань, Зено Дебаст, Максим Де Кёйпер, Кони де Винтер, Брандон Мехеле, Тома Менье, Натан Нгой, Хоакин Сейс, Артур Теате.
Полузащитники: Кевин Де Брейне, Амаду Онана, Николас Раскин, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен, Аксель Витсель.
Нападающие: Шарль Де Кетеларе, Жереми Доку, Матиас Фернандес Пардо, Ромелу Лукаку, Доди Лукебакио, Диегу Морейра, Алексис Салемакерс, Леандро Троссард.
Бельгийцы сыграют в одном квартете с командами Египта, Ирана и Новой Зеландии.