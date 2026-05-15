Лидер средней линии московского «Спартака» Эсекьель Барко сообщил, что все в команде ставят максимальные задачи на заключительный отрезок сезона.

«Не будем экономить силы в игре с "Динамо" в чемпионате. У нас совершенно другой подход. Самый важный матч для нас — это предстоящий. Ближайшая игра с "Динамо", поэтому сейчас полностью сосредоточены на этой встрече. А дальше уже полностью сосредоточимся на кубковой игре. Мы нацелены побеждать и там, и там — выиграть бронзу РПЛ и Кубок России», — сказал Барко «Матч ТВ».

«Спартак» пробился в Суперфинал Кубка России, где сыграет с «Краснодаром» 24 мая в «Лужниках». В таблице РПЛ красно‑белые идут на четвёртой строчке.