Стали известны стартовые составы «Астон Виллы» и «Ливерпуля» на матч 37-го тура английской Премьер-лиги.

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Линделёф, Конса, Макгинн, Тилеманс, Буэндия, Уоткинс, Динь, Торрес, Роджерс.

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Гомес, ван Дейк, Конате, Керкез, Собослаи, Макаллистер, Джонс, Гакпо, Гравенберх, Нгумоа.

Матч между этими командами состоится сегодня, 15-го мая в 22:00 мск.

После 36-и туров в АПЛ «Астон Вилла» занимает 5-е место в таблице с 59-ю очками в активе. «Ливерпуль» — на 4-й строчке с тем же количеством баллов.