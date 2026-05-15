«Астон Вилла» одержала победу над «Ливерпулем» (4:2) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.
В составе «львов» дублем отметился Олли Уоткинс, отличившись на 57-й и 73-й минутах встречи.
Еще по голу у «Астон Виллы» записали на свой счет Морган Роджерс на 42-й минуте и Джон Макгинн на 89-й минуте.
У «Ливерпуля» дубль оформил Вирджил ван Дейк, забив свои голы на 52-й и 90+2-й минутах встречи.
Результат матча
Астон ВиллаБирмингем4:2ЛиверпульЛиверпуль
1:0 Морган Роджерс 42' 1:1 Вирджил ван Дейк 52' 2:1 Олли Уоткинс 57' 3:1 Олли Уоткинс 73' 4:1 Джон МакГинн 89' 4:2 Вирджил ван Дейк 90+2'
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Лука Динь, Виктор Линделёф (Росс Баркли 46'), Мэтти Кэш, Юри Тилеманс (Дуглас Луис 90'), Джон МакГинн (Джейдон Санчо 90'), Эмилиано Буэндия (Ян Матсен 85'), Морган Роджерс, Олли Уоткинс
Ливерпуль: Георгий Мамардашвили, Милош Керкез, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Джо Гомес (Федерико Кьеза 66'), Кёртис Джонс, Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх (Флориан Вирц 66'), Коди Матес Гакпо (Мохамед Салах 74'), Рио Нгумоха
Жёлтые карточки: Мэтти Кэш 39', Олли Уоткинс 45+4', Джон МакГинн 66' — Джо Гомес 62'
После этого матча «Астон Вилла» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 62 очками в активе. «Ливерпуль» — на 5-й позиции с 59-ю баллами.