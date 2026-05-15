«Астон Вилла» одержала победу над «Ливерпулем» (4:2) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

В составе «львов» дублем отметился Олли Уоткинс, отличившись на 57-й и 73-й минутах встречи.

Еще по голу у «Астон Виллы» записали на свой счет Морган Роджерс на 42-й минуте и Джон Макгинн на 89-й минуте.

У «Ливерпуля» дубль оформил Вирджил ван Дейк, забив свои голы на 52-й и 90+2-й минутах встречи.

Результат матча Астон Вилла Бирмингем 4:2 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Морган Роджерс 42' 1:1 Вирджил ван Дейк 52' 2:1 Олли Уоткинс 57' 3:1 Олли Уоткинс 73' 4:1 Джон МакГинн 89' 4:2 Вирджил ван Дейк 90+2' Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Лука Динь, Виктор Линделёф ( Росс Баркли 46' ), Мэтти Кэш, Юри Тилеманс ( Дуглас Луис 90' ), Джон МакГинн ( Джейдон Санчо 90' ), Эмилиано Буэндия ( Ян Матсен 85' ), Морган Роджерс, Олли Уоткинс Ливерпуль: Георгий Мамардашвили, Милош Керкез, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Джо Гомес ( Федерико Кьеза 66' ), Кёртис Джонс, Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх ( Флориан Вирц 66' ), Коди Матес Гакпо ( Мохамед Салах 74' ), Рио Нгумоха Жёлтые карточки: Мэтти Кэш 39', Олли Уоткинс 45+4', Джон МакГинн 66' — Джо Гомес 62'

Статистика матча 9 Удары в створ 5 2 Удары мимо 7 46 Владение мячом 54 3 Угловые удары 8 2 Офсайды 3 12 Фолы 9

После этого матча «Астон Вилла» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 62 очками в активе. «Ливерпуль» — на 5-й позиции с 59-ю баллами.