Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура РПЛ против «Ростова».

«У "Ростова" минимальный шанс. Если только дух Боселли вселится в каждого игрока "Зенита", и они будут промахиваться и не забивать.

Хотя необязательно, что будет много моментов, но "Зенит" надёжно сыграет и точно увезёт как минимум ничью, а скорее всего, победит», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

Матч между «Ростовом» и «Зенитом» состоится 17-го мая в 18:00 мск. «Сине-бело-голубым» достаточно не проиграть сопернику в последнем туре, чтобы обеспечить себе чемпионство в РПЛ.