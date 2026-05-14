АПЛ назвала имена претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона.

Райан Шерки
Райан Шерки globallookpress.com

На эту награду могут рассчитывать футболисты, не достигшие возраста 23 лет к началу сезона.  Победителя выберут по итогам голосования болельщиков и экспертов, которое продлится до 18 мая.

Список номинантов:

Райан Шерки («Манчестер Сити»);

Матеуш Фернандеш («Вест Хэм»);

Льюис Холл («Ньюкасл»);

Майкл Кайоде («Брентфорд»);

Эли Жуниор Крупи («Борнмут»);

Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»);

Нико О’Райли («Манчестер Сити»);

Алекс Скотт («Борнмут»).