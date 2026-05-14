АПЛ назвала имена претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона.
На эту награду могут рассчитывать футболисты, не достигшие возраста 23 лет к началу сезона. Победителя выберут по итогам голосования болельщиков и экспертов, которое продлится до 18 мая.
Список номинантов:
Райан Шерки («Манчестер Сити»);
Матеуш Фернандеш («Вест Хэм»);
Льюис Холл («Ньюкасл»);
Майкл Кайоде («Брентфорд»);
Эли Жуниор Крупи («Борнмут»);
Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»);
Нико О’Райли («Манчестер Сити»);
Алекс Скотт («Борнмут»).