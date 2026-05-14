Испанец Хаби Алонсо скептически пока относится к перспективе возглавить лондонский «Челси», который его активно зазывает.

По данным издания i Sport, у 44‑летнего специалиста есть сомнения по поводу работы в стане «аристократов», которые часто меняют главных тренеров. Также сердце Хаби Алонсо в Англии отдано «Ливерпулю», за который испанец провёл пять сезонов в качестве футболиста.

Поэтому приоритетным для него будет ожидание вакансии в «Ливерпуле», где не очень прочны позиции Арне Слота, а неудачный старт в новом сезоне может освободить вакансию главного тренера.

В «Челси» не намерены долго ждать ответа от Хаби Алонсо и хотят назначить нового главного тренера до старта ЧМ‑2026. В качестве альтернативных вариантов рассматриваются Андони Ираола («Борнмут»), Оливер Гласнер («Кристал Пэлас»), Филипе Луис (экс-наставник «Фламенго») и Марку Силва («Фулхэм»).