Экс-защитник ЦСКА Виктор Васин высказался о причинах увольнения Фабио Челестини с поста главного тренера команды.

«Так получилось. Результата нет и команда посыпалась. ЦСКА мог, условно, обыграть "Ахмат", и игра пошла бы, и был бы результат. Все бы начали по-другому говорить, что Челестини — хороший тренер. В этом и прелесть футбола: бывает, что всё идёт правильно, а результата нет. "Реал" Мадрид выигрывал Лигу чемпионов, несмотря на огромные кадровые проблемы. Играли без нападающего, с травмами, но была какая-то "химия". В футболе, помимо мастерства и тактики, присутствует доля везения. Жалко, что армейцы провалили второй круг чемпионата. На старте сезона команда очень ярко начинала и играла в интересный, атакующий футбол», — сказал Васин в беседе с корреспондентом «Чемпионат».

Швейцарский специалист работал в ЦСКА с начала текущего сезона. Вместе с клубом специалист выиграл Суперкубок России.

ЦСКА с 48 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ и за тур до финиша лишился шансов на медали.