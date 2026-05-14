Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Юрий Семин
Юрий Семин globallookpress.com

«Матвей — молодец.  Прежде чем достичь такого большого успеха, он прошёл через множество сложностей, и у него было много советчиков, которые рекомендовали и говорили ему, что надо уходить из клуба.  Проявляли определённое недоверие к нему, считая, что он не в состоянии навязывать такую большую конкуренцию как в "ПСЖ".  А он принял своё решение и просто хорошо работал!  И он своей работой доказал, что он лучший среди вратарей, и нельзя ему останавливаться на этом.  Потому что как только он сыграет пару матчей не очень хорошо, так будет в резерве.  Конкуренция — это жизнь футбола.  Поэтому я думаю, что он в этом уже опытен, и он пример для нашей молодёжи: как надо и терпеть, и работать, если кто поедет в Европу играть.  Он просто отличный спортсмен.

Претендует ли он на "Золотую перчатку"?  Мне кажется, это чересчур.  Он, по крайней мере, ещё должен укрепить свои позиции.  Но в будущем это вполне возможно», — цитирует Семина «Советский спорт».

Напомним, что Сафонов второй год подряд стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ».  Также парижане могут второй раз кряду выиграть Лигу чемпионов.  В текущем сезоне Матвей застолбил за собой место первого номера в «ПСЖ».