Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре колумбийского нападающего «Зенита» Джона Дурана.

«Дуран ничем не запомнился. Он запомнился только тем, что мало работал на футбольном поле и был безразличен к результату. Хотя, например, я думал, что это игрок, который несёт большой вклад в игру Питера. Он много может, но почему он это не продемонстрировал, я не знаю. Его приглашение — это ошибка, бесполезный игрок оказался, на него потрачено время и деньги, а КПД очень низкое», — цитирует Семина «Советский спорт».

22‑летний колумбиец принадлежит саудовскому «Аль‑Насру», но играет за «Зенит» на правах аренды с января 2026 года. Дуран провел девять встреч за петербуржцев во всех турнирах и отличился двумя забитыми голами.