Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн высказался о состоянии голкипера команды Роберта Санчеса.

«Состояние здоровья Санчеса? Очень позитивное. Он хорошо тренировался на этой неделе, и мы надеемся на его возвращение в субботу», — приводит слова Макфарлейна официальный сайт «Челси».

В субботу, 16 мая, «Челси» проведет финальный матч Кубка Англии против «Манчестер Сити». Игра начнется в 17:00 мск.

Напомним, что Санчес травмировался по ходу матча против «Ноттингем Форест» и не доиграл тот поединок.