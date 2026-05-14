Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о победе над «Лансом»(2:0) и чемпионстве команды.

«Лично я не уверен, что это был мой лучший матч. Обычно для меня самое главное, что мы выиграли. Все остальное — это бонус. Я предпочитаю не выделять какой-то один матч.

Я думаю, что все игроки команды провели фантастический сезон. Для нас он еще не закончился и завершится 30-го числа. А до тех пор мы очень сосредоточены, и впереди нас ждет еще один трудный путь. Мы знаем это, и мы собираемся оставаться сосредоточенными и двигаться к цели.

В чем мой секрет? Секрета нет. На мой взгляд, сегодня все были королями… Мне очень повезло, соперник дал мне шанс и я им воспользовался», — цитирует Сафонова ParisFans.

«ПСЖ» набрал 76 очков и стал недосягаем для «Ланса» с его 67 баллами в борьбе за чемпионство за тур до финиша. Таким образом, парижане стали в пятый раз подряд чемпионами Франции.