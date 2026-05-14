Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался об участии Криштиану Роналду в предстоящем чемпионате мира.

«Криштиану по-прежнему испытывает огромное желание побеждать, и я не вижу никаких признаков того, что его уровень снизился с тех пор, как он приехал в Саудовскую Аравию. Он играет исключительно хорошо и доказал свою важность для сборной Португалии. Его страсть к победе сохраняется даже после всех его успехов и достижений, и эта жажда победы весьма примечательна.

Однако одних достижений недостаточно, чтобы гарантировать место в национальной команде. Необходимо также вносить вклад в успех сборной. Хотя он является капитаном и добился беспрецедентных успехов, демонстрирующих его исключительный талант, на нём лежат те же обязанности, что и на любом другом игроке национальной команды», — приводит слова Мартинеса Goal.

Напомним, что на ЧМ-2026 португальцы сыграют против ДР Конго, Колумбии и Узбекистана. Криштиану Роналду в настоящий момент 41 год и на клубном уровне он выступает за «Аль-Наср».