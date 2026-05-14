«Барселона» рассматривает возможность приобретения Жоао Педро вместо Хулиана Альвареса.

Хулиан Альварес globallookpress.com

По информации Mundo Deportivo, «Атлетико» долгое время был основным кандидатом на усиление атаки «блауграны», но теперь каталонцы могут обратить внимание на других игроков из-за сложностей с трансфером аргентинца.

Ранее «Барселона» была готова заплатить около 100 миллионов евро за Альвареса, но «ПСЖ» может предложить более высокую сумму. Мадридцы понимают, что не смогут удержать игрока, но не хотят продавать его прямому конкуренту.

Сейчас спортивный директор клуба сосредоточился на нападающем «Челси» Жоао Педро, который оценивается в 70 миллионов евро. «Барселона» уже связалась с представителями бразильца и намерена приложить все усилия для его подписания, особенно если «Челси» не сможет выйти в еврокубки по итогам сезона.

В текущем сезоне АПЛ Жоао Педро сыграл 34 матча, забив 15 голов и отдав пять результативных передач.