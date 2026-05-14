Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн высказался о текущем состоянии отдельных игроков команды.

«Рис Джеймс хорошо тренировался на этой неделе; мы довольны им. Было здорово дать ему игровое время с "Ливерпулем" (1:1), и я чувствовал, что он хорошо сыграл, когда вышел на замену. Так что в целом, все позитивно насчёт Риса. В преддверии игры с "Ливерпулем" мы были уверены, что он сможет сыграть эти минуты, и он с ними справился. Он отлично тренировался на этой неделе, и мы очень надеемся, что он сможет завершить сезон в такой же форме.

Леви Колуилл восстановился, и перед своей первой игрой после возвращения c "Ноттингем Форест" (1:3) он два или три раза играл за команду до 21 года. Так что это была действительно хорошая тренировочная неделя для Леви, и он был исключителен с "Ливерпулем". Это многое говорит о нём, о его способности показывать такую ​​игру после такого перерыва и в действительно сложной ситуации. Он хорошо тренировался на этой неделе, и мы с нетерпением ждем, возможно, его выхода на поле в субботу.

Педру Нету и Алехандро Гарначо отлично тренировались на этой неделе, так что они оба выглядят очень хорошо. Мы очень надеемся на их выздоровление. Так что, это позитивные признаки», — приводит слова Макфарлейна официальный сайт «Челси».

Напомним, что «Челси» располагается на девятом месте в турнирной таблице АПЛ, но вышел в финал Кубка Англии, где сыграет против «Манчестер Сити».