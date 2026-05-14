Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике похвалил российского голкипера Матвея Сафонова за игру в перенесённом матче 29‑го тура французской Лиги 1 с «Лансом» (2:0).

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Сегодня Сафонов был невероятен.  Нам пришлось больше обычного обороняться, но если хочешь выигрывать трофеи, нужно уметь доминировать как в атаке, так и в обороне.

Для вас неожиданно, что Матвей стал основным вратарём "ПСЖ"?  Я же говорю с первого дня сезона, что у меня три вратаря очень высокого уровня.  Это мы и показали.  Мы начали с Лукасом Шевалье, потом сменили его.  И мы, как команда и тренерский штаб, всегда стараемся искать игроков, которые, по нашему мнению, лучше всего подходят для команды.  И это имеет значение — в том числе и на позиции вратаря.  Нужно быть уверенным в себе, если есть возможность совершенствоваться», — приводит CulturePSG слова Энрике.

Благодаря этому успеху «ПСЖ» обеспечил себе золотые медали чемпионата Франции.  Сафонов был признан лучшим игроком матча (совершил 8 сейвов и не пропустил ни одного гола).