Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике похвалил российского голкипера Матвея Сафонова за игру в перенесённом матче 29‑го тура французской Лиги 1 с «Лансом» (2:0).

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Сегодня Сафонов был невероятен. Нам пришлось больше обычного обороняться, но если хочешь выигрывать трофеи, нужно уметь доминировать как в атаке, так и в обороне.

Для вас неожиданно, что Матвей стал основным вратарём "ПСЖ"? Я же говорю с первого дня сезона, что у меня три вратаря очень высокого уровня. Это мы и показали. Мы начали с Лукасом Шевалье, потом сменили его. И мы, как команда и тренерский штаб, всегда стараемся искать игроков, которые, по нашему мнению, лучше всего подходят для команды. И это имеет значение — в том числе и на позиции вратаря. Нужно быть уверенным в себе, если есть возможность совершенствоваться», — приводит CulturePSG слова Энрике.

Благодаря этому успеху «ПСЖ» обеспечил себе золотые медали чемпионата Франции. Сафонов был признан лучшим игроком матча (совершил 8 сейвов и не пропустил ни одного гола).