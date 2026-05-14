Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался об игре форварда Джона Дурана в «Зените».

«Трансфер Джона Дурана провальный. Все ожидали от него большего. Не было ощущения, что "Зенит" взял сильного футболиста, который способен в одиночку решать. Если его сравнить с Энрике, то Луис может в одиночку решить и принести очки команде. Видно, что у Дурана есть качества. Но это не игрок, который смог усилить игру в атаке», — цитирует Кирьякова «Чемпионат».

22‑летний колумбиец принадлежит саудовскому «Аль‑Насру», но играет за «Зенит» на правах аренды с января 2026 года. Ранее сообщалось, что агент игрока находится в Турции и ведёт переговоры с тамошними клубами на предмет перехода.