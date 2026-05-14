Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев назвал цели команды на следующий сезон.

«Для "Локомотива" существует только первое место. Мы в любом случае будем бороться за чемпионство. Нужно понимать, что "Локомотив" — клуб с историей. Чтобы этого добиться, мы будем работать и верить — другого пути нет. У нас сильный и боеспособный состав, и я в этом абсолютно не сомневаюсь», — цитирует Бакаева «Матч ТВ».

В текущем сезоне железнодорожники за тур до финиша сезона занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.