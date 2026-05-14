Английская Премьер-лига объявила список номинантов на звание лучшего тренера по итогам сезона 2025/2026.
Номинанты на награду лучшему тренеру по итогам сезона-2025/2026 английской Премьер-лиги:
Кит Эндрюс («Брентфорд»);
Микель Артета («Арсенал»);
Майкл Кэррик («Манчестер Юнайтед»);
Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
Андони Ираола («Борнмут»);
Режис Ле Бри («Сандерленд»).
На вершине турнирной таблицы чемпионата Англии находится «Арсенал» с 79 очками после 36 матчей. За ним следует «Манчестер Сити» с 77 очками, а на третьем месте — «Манчестер Юнайтед» с 65 очками. До конца сезона осталось всего два тура.